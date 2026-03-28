Sinner vola in finale a Miami | Zverev gioca bene ma l’azzurro serve da fenomeno

Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale del Masters 1000 di Miami dopo aver vinto la semifinale. In campo, ha affrontato Zverev, che ha mostrato buone prestazioni, ma l’azzurro ha risposto con un gioco molto efficace. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che si prepara ora a giocare l’ultimo match del torneo.

Jannik Sinner continua la sua corsa senza frenate e si prende anche la final del Masters 1000 di Miami. Il tennista azzurro ha superato Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, al termine di una semifinale di alto livello durata un’ora e 53 minuti. Per Sinner si tratta della sedicesima vittoria consecutiva, con una striscia di 32 set vinti di fila, numeri che raccontano perfettamente il momento straordinario che sta vivendo. In finale troverà il ceco Jiri Lehecka, alla sua prima finale in un Masters 1000. L’inizio non è stato semplicissimo per l’azzurro, costretto a gestire subito qualche situazione delicata nei propri turni di battuta. Sinner, però, ha avuto il merito di non scomporsi, salvando anche una palla break e alzando poi progressivamente il livello del proprio tennis. 🔗 Leggi su Sportface.it

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