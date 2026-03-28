Sinner senza macchia | batte Zverev in due set e vola in finale a Miami

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Miami dopo aver sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6 in meno di due ore. La partita si è conclusa senza concedere set all’avversario, confermando la buona forma dell’atleta italiano in questa competizione.

Una marcia senza ostacoli e senza set da concedere. Ancora una volta. Jannik Sinner torna in finale a Miami superando il tedesco Alexander Zverev per 6-3 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Undicesima partita di fila, tra Indian Wells e il torneo in Florida, senza concedere parziali agli avversari, con il ritorno al numero uno del mondo che appare sempre più vicino. La classifica live vede Sinner a 1.540 punti di distanza da Carlos Alcaraz: 13.590 a 12050. Gap che in caso di vittoria del torneo si ridurrebbe a 1.190 punti. Adesso tra l’azzurro e il Sunshine Double (la doppietta statunitense Indian Wells-Miami) c’è solo il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del mondo, autore di un grandissimo torneo e vittorioso in semifinale contro Arthur Fils con un doppio 6-2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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