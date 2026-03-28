A Miami, Jannik Sinner e Jasmine Paolini si sono allenati insieme sotto il sole in un allenamento

Tempo di finali al Masters 1000 di Miami. Ben tre dei quattro ultimi atti previsti hanno giocatori italiani protagonisti. Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, Errani e Paolini nel doppio femminile, e ovviamente il più atteso: Jannik Sinner, che giocherà domani contro Jiri Lehecka per completare il Sunshine Double. Impresa che manca dal 2017, quando ci riuscì Roger Federer. L’azzurro potrebbe però diventare il primo di sempre a vincere sia Indian Wells che Miami senza perdere neanche un set. E, per preparare al meglio la finale, in una giornata calda e umida in Florida, Sinner ha scelto una compagna d’allenamento d’eccezione. Domani, alle 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, Paolini e una rete in mezzo: allenamento "misto" sotto il sole di Miami

Articoli correlati

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo...

A Miami debutto vincente per Sinner e per il duo Paolini-ErraniAGI - Debutto con vittoria per Jannik Sinner al Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione che si sta disputando sul duro all'Hard Rock...

Una raccolta di contenuti su Sinner Paolini e una rete in mezzo...

Temi più discussi: Errani e Paolini sono in semifinale nel doppio a Miami. Domani alle 18 Sinner-Tiafoe; Miami Open: la valanga Azzurra travolge la Florida; Jannik Sinner guida la Friday Night Fever italiana con Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini; WTA Miami, secondo turno: highlights Anisimova-Tomljanovic.

Sinner e la scelta da brividi: per la finale con Lehecka si allena con... Paolini. Festa Italia a Miami, con la grande incognita meteoIl numero due al mondo ha scelto per la prima volta di preparare la finale di un torneo con Jasmine ed è stato un allenamento pazzesco per il tennis azzurro. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Sinner, Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori alla conquista di Miami! Gli orari delle finali e dove vederle in tvSarà una due-giorni di grande tennis per l'Italia a Miami. Un week end a forti tinte tricolori nel torneo 1000 in Florida grazie alle prestazioni di ... oasport.it

Sinner e la scelta da brividi: per la finale con Lehecka si allena con... Paolini. Festa Italia a Miami, con la grande incognita meteo - facebook.com facebook

#Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami x.com