Sinner-Lehecka rischia davvero il rinvio o la cancellazione? L’analisi delle previsioni meteo

La finale del Masters 1000 di Miami è prevista per domenica 29 marzo alle 21:00 ora italiana. Tuttavia, le previsioni meteo indicano possibili condizioni avverse che potrebbero influire sull’evento. La partita tra i due tennisti potrebbe essere ritardata o cancellata a seconda dell’andamento delle piogge previste per il giorno. La decisione definitiva verrà comunicata dalla organizzazione nelle prossime ore.

La finale del Masters 1000 di Miami è in programma domenica 29 marzo (ore 21.00 italiane), ma sull’attesissimo confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka alleggia il dubbio delle condizioni meteo: l’impianto nella metropoli della Florida non gode di una copertura e dunque, in caso di pioggia, non si può giocare (lo si è visto all’inizio del torneo, con diversi rinvii e programmi rivoluzionati nelle prime due giornate). Quali sono le previsioni in visto dell’atto conclusivo? Il match tra il numero 2 del mondo e la grande rivelazione del torneo rischia seriamente di essere rinviato o addirittura cancellato? La temperatura dovrebbe... 🔗 Leggi su Oasport.it

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