Sinner-Lehecka finale a Miami | orario tv e incognita maltempo sull’ultimo atto

La finale del torneo Masters 1000 di Miami si disputerà domenica 29 marzo tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. La partita rappresenta l'ultimo impegno di Sinner nel tentativo di completare il Sunshine Double, la doppietta formata dalla vittoria a Indian Wells e a Miami. L’incontro si svolgerà sul campo principale, con l’incognita del maltempo che potrebbe influenzare l’orario e le modalità di svolgimento.

L’ultimo passo di Jannik Sinner verso uno storico Sunshine Double – la doppietta Indian Wells-Miami – è fissato per domenica 29 marzo, nella finale del Masters 1000 della Florida contro il ceco Jiri Lehecka. L’orario ufficiale è previsto non prima delle 21 italiane, ma resta fortemente condizionato da due variabili: il meteo e il cambio dell’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, in Italia entrerà in vigore l’ora legale, con le lancette spostate avanti di un’ora. Questo comporta un aumento del fuso orario con la costa est degli Stati Uniti, che passa da 5 a 6 ore di differenza. Di conseguenza, l’orario della finale potrebbe subire variazioni o slittamenti anche in base all’andamento del programma sul campo centrale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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