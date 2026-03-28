Un tennista italiano si appresta a disputare una finale in un importante torneo statunitense, sottolineando come la trasferta a Miami sia stata diversa rispetto ad altri eventi come Indian Wells, con condizioni di gioco differenti. L’obiettivo principale era esprimere un buon livello di tennis, e il fatto di essere arrivato nuovamente in finale rappresenta un risultato rilevante nella sua stagione. La sfida si prospetta contro un avversario senza nulla da perdere.

Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti. Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale, e ritrovarmi di nuovo in finale significa davvero molto per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto in semifinale nel Masters 1000 di Miami Alexander Zverev. Ad attenderlo in finale ora c’è Jiri Lehecka, che finora in tutto il torneo non ha mai perso il servizio. “E’ un avversario molto, molto difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner: “Essere in finale a Miami significa molto, Lehecka non ha nulla da perdere”

Articoli correlati

Leggi anche: Jannik Sinner: “In finale darò tutto quello che ho, Lehecka si adatta molto bene alle condizioni di Miami”

Sinner batte Zverev, a Miami finale con LeheckaAGI - Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami.

Tutto quello che riguarda Sinner Essere in finale a Miami...

Temi più discussi: Sinner in finale a Miami e numero 1 nel mirino: come cambia il ranking; Sinner-Tiafoe: orario e dove vedere in tv e streaming il Miami Open; Atp Miami: Sinner batte Zverev in due set, è in finale contro Lehecka; Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare Alcaraz.

Sinner-Zverev 6-3 7-6: Jannik vola in finale a Miami, affronterà LeheckaSi prosegue nel segno dell'equilibrio con Sinner che risponde colpo su colpo a Zverev. 3-3 e palla al centro con il tedesco costretto a giocare su ritmi molto alti. Jannik Sinner continua a martellare ... fanpage.it

Sinner liquida Zverev, va in finale a Miami e s'avvicina ad Alcaraz: Ma Lehecka su questo campo fa pauraSinner mostruoso, liquida in due set pure Zverev e va in finale a Miami. Jannik s'avvicina ad Alcaraz in classifica ATP: Ma Lehecka su questo campo fa paura. sport.virgilio.it

Sinner batte Zverev e vola in finale al Miami Open. Dopo il match, l’azzurro si complimenta con il tedesco, che sorprende tutti rispondendo così - facebook.com facebook

#Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte #Lehecka entra nella storia x.com