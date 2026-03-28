Sinner-Alcaraz clamoroso sul campo da padel | cosa trapela

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono protagonisti di un episodio che ha attirato l’attenzione, questa volta al di fuori del circuito ATP, nel mondo del padel. I due giocatori sono stati coinvolti in un evento pubblico che ha suscitato interesse tra gli appassionati. La vicenda riguarda un episodio sul campo da padel, che ha fatto parlare di sé nelle ultime ore.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ancora una volta al centro dell’attenzione, questa volta però fuori dal circuito Atp e con il padel sullo sfondo. L’idea di vedere i due grandi rivali del tennis mondiale giocare insieme in doppio continua ad alimentare curiosità, anche se per ora resta soltanto una suggestione. A rilanciare il tema è stato proprio il tennista spagnolo, reduce dall’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami contro Sebastian Korda. Dopo l’uscita dal torneo, Alcaraz ha scelto di fermarsi ancora qualche giorno in Florida per assistere al Miami P1, uno degli appuntamenti più importanti del Premier Padel Tour. Nel corso... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, clamoroso sul campo da padel: cosa trapela Articoli correlati Sinner e Alcaraz: la sfida padel che non si realizzaLa possibilità che i due massimi esponenti del tennis mondiale, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, formino una coppia stabile nel padel rimane al... Joao Fonseca: “Sinner un robot, fa scoppiare la palla. Alcaraz può tutto sul campo”Il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto al secondo turno dei Miami Open 2026 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha parlato a Punto De Break al termine del... Aggiornamenti e notizie su Sinner Alcaraz clamoroso sul campo da... Temi più discussi: Alcaraz eliminato dal Miami Open: clamoroso ko contro Korda, Sinner può accorciare nel ranking, ecco come cambia; Clamoroso a Miami! Il n° 1 Alcaraz eliminato al 3° turno, Korda fa l'impresa della vita; Clamoroso a Miami: Alcaraz eliminato al terzo turno! Super Korda, Carlos ko in tre set; Alcaraz crolla a Miami, Sinner può avvicinarsi alla vetta: la nuova classifica Atp. Sinner numero 1 al mondo: ecco quando e come può avvenire il sorpasso su AlcarazDopo la clamorosa eliminazione del fenomeno spagnolo da Miami, il campione azzurro spera di tornare presto sul trono del ranking ... tuttosport.com Sinner, tornare numero 1 è davvero possibile: ecco quando può superare AlcarazCon la sconfitta dello spagnolo con Korda al terzo turno di Miami, Jannik potrebbe tornare primo nel ranking già a Montecarlo ... msn.com Alcaraz sicuro di vincere a padel in coppia con Sinner contro i dominatori del circuito Coello e Tapia. Jannik ci scherza su (“Io scio per entrambi”), mentre i padelisti rispondono a tono alla provocazione del tennista spagnolo: https://fanpa.ge/cQ93q - facebook.com facebook Bergs chiaro su Alcaraz e Sinner: "Sono la loro p****** per gli allenamenti" x.com