Simeone lascia la Presidenza della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli

Da napolipiu.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un membro della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha annunciato il suo passaggio dal ruolo di presidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace a partire dalla prossima riunione della commissione. La commissione si occupa di questioni legate alle infrastrutture cittadine e alle opere pubbliche della città. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo alle ragioni di questa scelta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Comune di Napoli ha appena vissuto un cambio significativo nel suo panorama istituzionale. Gaetano Simeone ha ufficializzato le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Consiliare permanente “Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile”. Questo avvicendamento rappresenta non solo un cambiamento di leadership, ma anche un’opportunità per riflessioni profonde sul futuro della mobilità urbana. La scelta di Simeone di lasciare l’incarico è stata comunicata tramite una nota ufficiale inviata alla Presidente del Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

simeone lascia la presidenza della commissione infrastrutture del comune di napoli
© Napolipiu.com - Simeone lascia la Presidenza della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli.

Articoli correlati

Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anniIl consigliere regionale Nino Simeone (Fico Presidente) si è dimesso da presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli.

Comune di Terracina: Luca Caringi nuovo assessore. Lascia la presidenza del ConsiglioLuca Caringi lascia la presidenza del Consiglio di Terracina e accetta l'incarico di assessore.

Altri aggiornamenti su Presidenza della Commissione

Discussioni sull' argomento Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anni; Comune di Napoli: Simeone si dimette da Presidente Commissione Infrastrutture; Dossi anti-pirati a Napoli, il piano: Quindici attraversamenti da realizzare entro aprile; Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio.

presidenza della commissione simeone lascia la presidenzaComune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anniIl consigliere regionale Nino Simeone (Fico Presidente) si è dimesso da presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli ... fanpage.it

Trova facilmente notizie e video collegati.