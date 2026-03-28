Simeone lascia la Presidenza della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli

Un membro della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha annunciato il suo passaggio dal ruolo di presidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà efficace a partire dalla prossima riunione della commissione. La commissione si occupa di questioni legate alle infrastrutture cittadine e alle opere pubbliche della città. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo alle ragioni di questa scelta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Comune di Napoli ha appena vissuto un cambio significativo nel suo panorama istituzionale. Gaetano Simeone ha ufficializzato le sue dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Consiliare permanente “Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile”. Questo avvicendamento rappresenta non solo un cambiamento di leadership, ma anche un’opportunità per riflessioni profonde sul futuro della mobilità urbana. La scelta di Simeone di lasciare l’incarico è stata comunicata tramite una nota ufficiale inviata alla Presidente del Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Simeone lascia la Presidenza della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli. Articoli correlati Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anniIl consigliere regionale Nino Simeone (Fico Presidente) si è dimesso da presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli. Comune di Terracina: Luca Caringi nuovo assessore. Lascia la presidenza del ConsiglioLuca Caringi lascia la presidenza del Consiglio di Terracina e accetta l'incarico di assessore. Altri aggiornamenti su Presidenza della Commissione Discussioni sull' argomento Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anni; Comune di Napoli: Simeone si dimette da Presidente Commissione Infrastrutture; Dossi anti-pirati a Napoli, il piano: Quindici attraversamenti da realizzare entro aprile; Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio. Comune di Napoli, Nino Simeone si dimette da presidente della commissione Trasporti dopo 10 anniIl consigliere regionale Nino Simeone (Fico Presidente) si è dimesso da presidente della commissione Trasporti e Opere pubbliche del Comune di Napoli ... fanpage.it L’Ufficio di Presidenza della IV Commissione è convocato giovedì 26 marzo 2026 al termine della seduta del Consiglio regionale, con il seguente ordine del giorno: 1. Programma e calendario dei lavori della Commissione. x.com Giovedì 19 marzo – ore 10 Si riunisce la V Commissione permanente con il seguente ordine del giorno: Reintegrazione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Elezione di un Vicepresidente. Sessione europea - Audizioni in merito ai temi di magg - facebook.com facebook