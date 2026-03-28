L’ospedale Monaldi non ha risposto alla richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia Caliendo, lasciando senza spiegazioni la domanda di chiarimenti. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha creato una situazione di incertezza, rendendo difficile capire le ragioni di questa assenza di risposte e accentuando la tensione tra le parti coinvolte.

Il silenzio dell’ospedale Monaldi ha trasformato una richiesta di risarcimento in un vuoto istituzionale che minaccia la dignità della famiglia Caliendo. L’avvocato Francesco Petruzzi denuncia l’assenza totale di risposta a una proposta di composizione stragiudiziale inviata via posta elettronica certificata, mentre l’Azienda Ospedaliera dei Colli sembra aver scelto l’ostracismo come strategia difensiva. L’evento si colloca nel contesto della morte del piccolo Domenico Caliendo Mercolino, avvenuta il 21 febbraio scorso a seguito di un errore medico legato a un trapianto errato. La famiglia, rappresentata dal legale Petruzzi, aveva cercato una soluzione bonaria per evitare un processo civile aggiuntivo al procedimento penale già in corso, ma la direzione sanitaria ha ignorato completamente la comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silenzio Monaldi: l’ospedale ignora la richiesta

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