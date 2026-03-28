Sicilia indennità di pronto soccorso | verso lo sblocco dei pagamenti

In Sicilia, si avvicina la firma di un provvedimento che permetterà lo sblocco dei pagamenti delle indennità di pronto soccorso destinate al personale sanitario. L’attesa riguarda principalmente i fondi relativi a queste indennità, che sono state oggetto di discussione. La firma del provvedimento dovrebbe avvenire a breve, consentendo così il pagamento delle somme ancora in sospeso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attesa la firma del provvedimento. Si avvicina lo sblocco delle indennità destinate al personale dei pronto soccorso. A darne notizia è la Fials, dopo una serie di confronti con l’assessorato regionale alla Salute. Secondo quanto riferito dal sindacato, la firma del decreto è prevista per la prossima settimana, probabilmente già lunedì, come anticipato informalmente dall’assessore alle organizzazioni sindacali. Il provvedimento consentirà l’erogazione delle indennità, inclusi gli arretrati attesi da tempo dai lavoratori. Il ruolo del confronto sindacale. La Fials, attraverso una nota firmata dalla vice segretaria regionale e segretaria provinciale di Catania, Agata Consoli, sottolinea che il risultato è frutto di un lungo lavoro di pressione sindacale condiviso da tutte le sigle coinvolte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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