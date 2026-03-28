Sono partite le vendite dei biglietti per il Sicilia Express di Pasqua, il treno che collega Torino alla Sicilia. Il servizio, che prevede due destinazioni finali, Palermo e Siracusa, avrà come nodo di passaggio principale Messina. La tratta è stata organizzata per offrire collegamenti speciali durante le festività pasquali.

Aperti da sabato 28 marzo i canali di acquisto per il treno turistico delle festività pasquali. Tariffe da 29,90 euro per il servizio con cuccette, ristorazione e animazione. Il Sicilia Express collegherà Torino a Palermo e Siracusa con transito e fermata nella città dello Stretto Tornano i collegamenti speciali per le festività pasquali con il Sicilia Express, il treno turistico che unirà Torino alla Sicilia con un servizio dedicato e articolato su due destinazioni finali, Palermo e Siracusa. I biglietti sono disponibili da oggi, sabato 28 marzo, sui canali di acquisto Trenitalia e sul sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani. Il servizio nasce dalla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Sicilia Express di Pasqua, scatta la vendita dei biglietti: Messina nodo di passaggio del Torino–Sicilia

Articoli correlati

Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29.

Treno Sicilia Express per Pasqua, biglietti in vendita dalle 11,30 di sabato 28 marzoLa Regione comunica la data dopo lo slittamento di una settimana per motivi tecnici e amministrativi.

Tutti gli aggiornamenti su Sicilia Express di

Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; Sicilia Express, vendita biglietti dal 22 marzo: prezzi e percorso del treno per Pasqua; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord; Torna il Sicilia Express in partenza da Torino: si torna a casa per Pasqua con 30 euro.

Sicilia Express, da sabato in vendita i biglietti per il treno speciale di PasquaSicilia Express Sicilia Express, il treno low cost partirà da Torino e dopo diverse ... msn.com

Sicilia Express Pasqua 2026, biglietti in vendita sabato 28 marzo alle 11:30: 550 posti da 29,90 euro per il treno speciale da Torino a Palermo e SiracusaLa vendita dei biglietti del Sicilia Express Pasqua 2026 si apre sabato 28 marzo alle 11:30 sui canali ufficiali di Trenitalia — app, sito web, biglietterie fisiche e self-service in stazione — e sul ... orizzontescuola.it

SICILIA EXPRESS: DA OGGI IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL TRENO SPECIALE DI PASQUA Saranno messi in vendita sabato 28 marzo, alle 11:30, i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turis - facebook.com facebook

Torna il Sicilia Express, da sabato in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua x.com