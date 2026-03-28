Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo si è verificato un incidente a Costa di Aviano, quando un trattore carico di legna si è ribaltato lungo la strada. L'uomo alla guida è rimasto intrappolato nella cabina e successivamente soccorso dai sanitari. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per le operazioni di recupero e assistenza.

Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì 27 marzo ad Aviano. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 27 marzo a Costa di Aviano. Un uomo è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con un trattore carico di legname lungo la carreggiata. Il fatto è successo intorno alle 17:30 quando il comando dei vigili del fuco del comando di Pordenone ha ricevuto una chiamata di allerta da parte della centrale operativa della Sores. Da quanto si apprende, il mezzo agricolo stava percorrendo il tratto che collega il Santuario della Madonna con la frazione di Costa di Aviano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, non è riuscito a mantenere il controllo del trattore che si è rovesciato su un lato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Si ribalta con il trattore carico di legna: conducente incastrato nella cabina

Articoli correlati

Leggi anche: Violento impatto con una Punto, Apecar si ribalta e il conducente rimane incastrato

Paura a Fidenza, auto si ribalta: il conducente incastrato nell'abitacoloUn'auto si è ribaltata ieri sera a Fidenza e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo, all'altezza del cimitero.

Aggiornamenti e notizie su Si ribalta con il trattore carico di...

Temi più discussi: Trattore con rimorchio carico di legna si ribalta in discesa, ferito il conducente; Travolto e schiacciato dal suo trattore: grave giovane agricoltore; Incidente ad Aviano, trattore carico di legname si ribalta: conducente trasportato in volo all’ospedale; Incidente tra un camion e un trattore. Il mezzo agricolo si ribalta, strada chiusa per diverse ore.

Trattore con rimorchio carico di legna si ribalta in discesa, ferito il conducenteL'incidente è accaduto a Costa di Aviano lungo la strada che conduce al Santuario. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine ... rainews.it

Trattore con il rimorchio carico di legna si ribalta e scivola lungo la strada, il conducente ferito estratto dalle lamiere e elitrasporto...COSTA DI AVIANO (PORDENONE) - Un trattore con un rimorchio carico di legna si è ribaltato ed è scivolato lungo una ripida strada finendo ... msn.com

RIESE PIO X (TV). AUTO FUORI STRADA SI RIBALTA: FERITA UNA DONNA L’incidente questa sera (venerdì 27 marzo) alle 19,50. L’auto è uscita fuori strada in via Monte Santo a Riese Pio X finendo la sua corsa ribaltata su un lato. Ferita una donna, affidat - facebook.com facebook

Tiger #Woods coinvolto in un incidente, la sua auto si ribalta: cosa è successo e le condizioni x.com