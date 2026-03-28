Una notte di tragedia si è consumata durante un normale rientro da una vacanza in montagna, quando un autobus pieno di persone si è ribaltato. L’incidente ha provocato numerosi feriti e vittime, lasciando sconvolto l’intero gruppo di turisti coinvolti. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti negli ospedali più vicini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

La notte si è tinta di tragedia durante un normale rientro da una vacanza in montagna. Un gruppo di turisti, dopo ore di viaggio, si è trovato coinvolto in un incidente che ha sconvolto tutti a bordo. L’autobus su cui viaggiavano si sarebbe improvvisamente ribaltato, trasformando attimi di spensieratezza in paura e dolore. Mentre emergono i dettagli sulla manovra che avrebbe preceduto il dramma, il bilancio si conferma doloroso: tra i feriti, una giovanissima non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto straziante tra chi le era accanto. Le autorità locali stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente, mentre cresce lo sgomento per questa ennesima tragedia che colpisce viaggiatori ignari, in un momento pensato per la gioia e il riposo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Si ribalta bus pieno di persone: bilancio drammatico. “Anche lei, povera piccola”

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