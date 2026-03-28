Si reca in auto in mezza alla bufera a Castelluccio | salvato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato soccorso dopo essere rimasto intrappolato in auto durante una forte nevicata sulla strada provinciale 477 nella piana di Castelluccio. Le operazioni di recupero sono durate circa quattro ore e sono iniziate alle 3:30 di questa mattina. La vettura si trovava in una zona colpita dal maltempo, rendendo difficile il intervento dei soccorritori.

Ci sono volute 4 ore per recuperare una berlina che era rimasta intrappolata, alle ore 3:30 della mattina di oggi, sulla strada provinciale 477 della piana di Castelluccio. Il conducente, un 30enne del posto, è riuscito a chiamare i Vigili del fuoco di Norcia dopo aver capito di essere rimasto bloccato tra neve e ghiaccio. Le operazioni di recupero, rese difficili dalle avverse condizioni meteo, si sono concluse intorno alle 7 del mattino. Il 30enne, messo subito in sicurezza sui mezzi dei Vigili del fuoco, voleva godersi la bellezza della piana coperta di neve di notte. ma non aveva fatto i conti con accumuli importanti e raffiche di vento che rendevano quasi impossibile muoversi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Si reca in auto in mezza alla bufera a Castelluccio: salvato 30enne Articoli correlati Auto a folle velocità e con manovre azzardate per mezza città, alla fine si schianta coi carabinieri: un arrestoIl potente mezzo, con due persone a bordo, ha bruciato l'alt dei carabinieri, innescando un inseguimento durato per circa venti minuti Un...