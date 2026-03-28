Un ex parà della Folgore, originario di Livorno e residente a Terni, si impegna attivamente su questioni legate a energia e imposte per le piccole imprese. La sua attività si concentra su iniziative e proposte in questi settori, senza coinvolgere nomi di aziende o enti pubblici. Il suo ruolo si focalizza su contributi e interventi pubblici, senza analisi o interpretazioni personali.

Livornese d'origine e ternano di adozione, un passato da parà della Folgore e un presente da imprenditore, Stefano Bandecchi guida il Comune di Terni e da un osservatorio privilegiato qual è appunto la provincia umbra guarda alla politica economica nazionale con qualche riserva e qualche preoccupazione. "La guerra in Medio Oriente sta già colpendo i prezzi dell'energia e l'Italia è tra i Paesi più esposti". Secondo il leader di Dimensione non c'è più tempo. Non si può più rimandare una seria politica energetica. "Dopo il 2022 avremmo dovuto imparare la lezione - ricorda -. Abbiamo fatto qualcosa ma non abbastanza". Quello che serve è "non essere più vulnerabili" "Nucleare di nuova generazione, rinnovabili, rigassificatori: tutto sul tavolo, senza ideologie e senza ulteriori perdite di tempo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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