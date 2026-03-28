Si dimette Santa Santa Santanchè | Fiorello trasforma le dimissioni dell’ex ministra in una hit di Bad Bunny – Il video

Un video pubblicato sui social mostra una canzone creata con intelligenza artificiale che riproduce la voce di Bad Bunny, ambientata nelle strade di Porto Rico. La traccia si riferisce alle dimissioni di un’ex ministra e si intitola «Si dimette Santa Santa Santanchè». La voce, molto simile a quella del cantante, accompagna immagini di un ambiente urbano che richiama l’isola caraibica.

Le strade sono quelle di Porto Rico, la voce è molto simile a quella di Bad Bunny. Ma la protagonista della canzone, generata con l’intelligenza artificiale, non ha niente a che vedere con l’America Latina. Anzi, si tratta dell’ormai ex ministra Daniela Santanchè, spinta a dimettersi dopo la sconfitta del governo al referendum sulla giustizia. «A malincuore si dimette Santa-Santa-Santanchè», canta nel ritornello il finto Bad Bunny. La trovata è del solito duo Fiorello-Biggio, che propone la canzone generata con IA sui profili social del loro programma “La Pennicanza” e scrive «Pronti a ballare la nuova hit del momento?». Il ritmo, in effetti, è incalzante. 🔗 Leggi su Open.online

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