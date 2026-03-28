Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, tra le 2 e le 3, gli orologi analogici devono essere spostati avanti di un'ora, segnando l'inizio dell'ora legale. La modifica coincide con la Domenica delle Palme, che quest’anno cade nello stesso giorno dell’entrata in vigore del cambio orario. I dispositivi digitali collegati a internet aggiornano automaticamente l’ora.

Lancette avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. I trucchi degli esperti per riposare bene nonostante l'ora di sonno persa Quest’anno, la Domenica delle Palme coinciderà anche con l’inizio dell’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, tra le 2 e le 3, sarà necessario spostare avanti di un’ora gli orologi analogici (i dispositivi digitali collegati a internet eseguiranno il cambio automaticamente). Una variazione che, seppur modesta, influenzerà la nostra routine quotidiana. L’ora legale fu introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, e adottata stabilmente in Italia nel 1966. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Si allungano le giornate, torna l'ora legale: lancette avanti di 60 minuti

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