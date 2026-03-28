Serrone disagi nella consegna della posta Per l' azienda la situazione è tornata alla normalità

A Serrone si sono verificati disagi nella consegna della posta, che hanno creato inconvenienti tra i residenti. L’azienda responsabile ha confermato che la situazione, dopo un periodo di difficoltà, è tornata alla normalità. La questione ha attirato l’attenzione locale, portando a chiarimenti ufficiali sulla temporanea interruzione del servizio postale.

La risposta di Poste Italiane dopo la missiva del sindaco Proietto nello specifico parla di "Ritardi causati da indirizzi vecchi e civici inesatti" La prolungata e problematica assenza di recapito postale a Serrone ha finalmente una spiegazione ufficiale. A seguito della formale segnalazione inviata lo scorso 24 febbraio (prot. n. 14282026) dal Sindaco Giancarlo Proietto, intervenuto per dare voce alle legittime lamentele di numerosi cittadini, Poste Italiane ha fornito una risposta dettagliata sulle cause dei gravi disservizi registrati nel Comune ciociaro. L'Azienda ammette che ci sono stati rallentamenti nella consegna della posta ordinaria, ma rassicura che la situazione è rientrata nella normalità da qualche giorno, grazie a specifici accorgimenti operativi messi in campo per smaltire le giacenze accumulate. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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