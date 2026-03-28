Serie C | Torres-Livorno 3-1 Venturato | Regalati due gol complicato poi rimontare Difficoltà a destra? Non serve cambiare sistema di gioco

Nel match di Serie C tra Torres e Livorno, la squadra ospite è uscita sconfitta con un punteggio di 3-1. La Torres ha segnato tre reti nei primi sedici minuti, tutte realizzate da Di Stefano, mentre il Livorno ha ridotto lo svantaggio con un gol nel secondo tempo. Dopo la partita, l’allenatore del Livorno ha commentato le difficoltà in fase difensiva e la decisione di non modificare il sistema di gioco.

Una sconfitta allarmante. Il Livorno, al Vanni Sanna di Sassari, è stato piegato per 3-1 dalla Torres, che si è portata avanti di tre reti grazie alla tripletta di Di Stefano dopo appena sedici minuti. Un ko che costringe gli amaranto, a secco di vittorie dallo scorso 21 febbraio, a dover soffrire ancora per quanto riguarda il discorso salvezza, con i sardi adesso a -3 dagli amaranto. "Nel primo quarto d'ora abbiamo subito il loro ritmo e la loro intensità, mentre da parte nostra non c'è stato un atteggiamento corretto - ha dichiarato al termine della gara il tecnico del Livorno, Roberto Venturato, a Radio Bruno -. Sapevamo che la Torres sarebbe partita forte e dovevamo partire altrettanto forte noi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C | Torres-Livorno 3-1, Venturato: "Regalati due gol, complicato poi rimontare. Difficoltà a destra? Non serve cambiare sistema di gioco" Articoli correlati Serie C | Torres-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Avversario di valore, dovremo dare tutto"Gli amaranto, che non trovano la vittoria da cinque gare, sono chiamati a raccogliere un risultato positivo per chiudere il discorso salvezza A... Leggi anche: Serie C | Livorno-Pianese 1-2, Venturato: "Gol di Di Carmine regolare, oggi ci è stato tolto qualcosa" Altri aggiornamenti su Serie C Torres Livorno 3 1 Venturato... Temi più discussi: Torres-Livorno, le formazioni ufficiali; Torres - Livorno; Serie C, Torres-Livorno: diretta live e streaming gratis; Torres-Livorno, al Vanni Sanna 90 minuti (più recupero) da battaglia: pochi dubbi di formazione per Greco. Serie C, Torres-Livorno 3-1: naufragio amaranto in Sardegna, per la salvezza c'è ancora da soffrireForse, qualcuno, si era illuso di aver chiuso la pratica salvezza troppo presto. Perché il Livorno, nelle ultime settimane, sembra aver staccato la spina e a Sassari, contro l'affamata Torres, è arriv ... today.it Serie C, Diretta Torres Livorno, streaming video tv: alla ricerca di continuità in termini di risultati in vista delle ultime giornate (28 marzo 2026)Serie C, Diretta Torres Livorno, streaming video tv: alla ricerca di continuità in termini di risultati in vista delle ultime giornate (28 marzo 2026) ... ilsussidiario.net #SerieC, manita del Potenza alla Salernitana. La Torres batte 3-1 il Livorno con la tripletta di Di Stefano x.com Un avvio da incubo condanna il Livorno sul campo della Torres. Gli amaranto cadono 3-1 al termine di una gara compromessa già nei primi venti minuti, quando i padroni di casa mettono a segno tre reti con uno scatenato Di Stefano. Nella ripresa la squadr - facebook.com facebook