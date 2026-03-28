Nella 34ª giornata di Serie C, il Catania ha battuto il Latina 1-0 in trasferta al Francioni. La vittoria consente alla squadra etnea di ridurre a otto punti lo svantaggio dal Benevento, che domani affronterà il Cosenza. La partita si è conclusa senza ulteriori segnature, con il Catania che ha conquistato i tre punti fuori casa.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiusa 0-1 la gara del Francioni tra Latina e Catania. Con questa vittoria gli etnei si portano a -8 dal Benevento che domani ospiterà il Cosenza. Poche emozioni nel primo tempo tranne un colpo di testa di Parigi per i pontini respinto quasi sulla linea da Dini. Nella ripresa Catania in vantaggio al 20? con Bruzzaniti al termine di una rapida ripartenza. Quasi in zona recupero clamorosa occasione del pareggio fallita da Sylla con un colpo di testa a porta vuoto dopo un’uscita maldestra dell’estremo difensore dei siciliani. In corso Potenza-Salernitana (parziale 3-2). La gara è iniziata con un quarto d’ora di ritardo per un problema al segnale Fvs che ha fatto slittare il calcio d’inizio alle 14:45. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ 34esima giornata, blitz del Catania a Latina: festa rimandata per il Benevento

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