Serie A la classifica dei cartellini | Cagliari maglia nera Juventus la più corretta!
Nella classifica dei cartellini della Serie A, il Cagliari si trova in fondo con il maggior numero di ammonizioni e espulsioni, mentre la Juventus registra il numero più basso di sanzioni disciplinari. I dati si riferiscono alle partite ufficiali giocate finora in stagione, con differenze evidenti tra le squadre in termini di comportamenti in campo.
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28/3/26.Nella 1ªfoto la serie di vasi preparati coi rami d'ulivo pronti per la benedizione e l'arredo degli altari domani in cattedrale;nelle altre foto l'altare di S.Andrea addobbato con rami d'ulivo(lì la messa domani solo alle 18.30; a S.Giacomo h11.30, Salesiani 9 x.com