Il secondo appuntamento del Serale di Amici 25 si svolgerà sabato 28 marzo e vedrà la partecipazione di ospiti internazionali. Durante la trasmissione sono previste due eliminazioni e momenti di spettacolo con i concorrenti in gara, che si sono preparati per affrontare la serata. La puntata proseguirà la serie di esibizioni e sfide tra i partecipanti, con la trasmissione che continua a coinvolgere un pubblico sempre più numeroso.

Il Serale di Amici 25 entra nel vivo e, dopo una prima puntata che ha già lasciato il segno, il secondo appuntamento di sabato 28 marzo rilancia con una serata ancora più intensa. Le sfide si fanno decisive e non mancano, come sempre, le tensioni tra professori, ma oltre agli allievi in gara ci saranno anche alcuni ospiti d’eccezione. Vediamo cosa accadrà nel secondo appuntamento del Serale, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Amici 25, le anticipazioni della puntata del 28 marzo. Il Serale di Amici 25 torna con una puntata che mette subito in chiaro una cosa: da questo momento in poi ogni esibizione può essere decisiva per il percorso dei concorrenti in gara. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni del 28 marzo: ospiti internazionali e due eliminazioni

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