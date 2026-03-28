Sequestrato ambulatorio abusivo in una farmacia di Messina somministrati trattamenti antitumorali e ormonali

A Messina è stato sequestrato un ambulatorio medico allestito in una farmacia senza autorizzazione. All’interno, sono state somministrate terapie antitumorali e ormonali da parte di personale non qualificato. Le autorità hanno sequestrato le apparecchiature e avviato indagini per verificare eventuali responsabilità legali. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati.

È stato disposto il sequestro preventivo di un ambulatorio medico abusivo allestito all’interno di una farmacia nella zona nord della città metropolitana di Messina. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura distrettuale e convalidato dal GIP del Tribunale locale, dopo che i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania hanno scoperto la struttura priva di autorizzazioni e personale sanitario abilitato. Le indagini e la scoperta dell’ambulatorio abusivo Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di controlli mirati condotti dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sequestrato ambulatorio abusivo in una farmacia di Messina, somministrati trattamenti antitumorali e ormonali Articoli correlati Leggi anche: Ambulatorio abusivo in farmacia, scatta il sequestro della Procura Leggi anche: Imane Khelif, i trattamenti ormonali e il testosterone a 0: «Pronta per le prossime Olimpiadi» Tutto quello che riguarda Sequestrato ambulatorio Temi più discussi: Visite, farmaci, flebo e iniezioni nell’ambulatorio abusivo. Falso medico denunciato; Campi Bisenzio, scoperto falso ambulatorio medico; Campi Bisenzio, falso medico cinese visitava pazienti in un appartamento: sequestrati farmaci e denaro; Cinquecento dollari per portare turisti da Salerno a Ravello, sequestrato Ncc abusivo. Ambulatorio medico abusivo in una farmacia, due denunceUn ambulatorio medico abusivo realizzato all'interno di una farmacia di Messina è stato sequestrato da carabinieri del Nas di Catania in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip messines su richi ... msn.com Ambulatorio medico abusivo in una farmacia, due denunce a MessinaUn ambulatorio medico abusivo realizzato all'interno di una farmacia di Messina è stato sequestrato da carabinieri del Nas di Catania. meridionews.it Messina, scoperto e sequestrato ambulatorio abusivo in una farmacia della zona Nord: venivano somministrate cure oncologiche nel "disimpegno" https://gazzettadelsud.it/p=2189618 - facebook.com facebook #Bari: #Carabinieri #NAS ispezionano ambulatorio di medicina estetica e rinvengono dispositivi medici - tra filler e botox - conservati in modo non adeguato, privi di istruzioni e in parte scaduti. Sequestrati prodotti per circa 150mila euro carabinieri.it/in-vo x.com