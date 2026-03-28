SENZA TRUCCHI E INGANNI | ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA IL BOOM DI THE VOICE

Antonella Clerici ha condotto la finale di The Voice Generations, un talent show trasmesso recentemente. Le vincitrici della gara sono state Gilda Di Brino e Jessica Cice, mentre i coach coinvolti sono stati Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. La conduttrice ha festeggiato un aumento di ascolti e successo dello speciale evento televisivo.

Gilda Di Brino e Jessica Cice sono le vincitrici di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Ieri sera su Rai 1 ha conquistato la prima serata con una share del 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. La seconda stagione di The Voice Generations, lo spin-off dedicato a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione per la musica, chiude con una media del 21,8% di share e oltre 3,1 milioni di spettatori medi, vincendo ogni venerdì sera la sfida del prime time. Un grande risultato che arriva sulla scia dei record di ascolto di The... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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Claudia Potycki. . Il mio cassetto è ancora pieno di trucchi dall’era 2016 quindi ho deciso di usarli #makeup #smokeyeye #totalblack #altmakeup - facebook.com facebook