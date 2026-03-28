Senza passione non si insegna | lo sfogo di Elisa contro gli insegnanti a cui non può fregar di meno Scusate ma qualcuno doveva dirlo

Un video pubblicato su Instagram mostra un intervento di un’esperta in discipline dolci, che si rivolge direttamente agli insegnanti, criticando la mancanza di passione e motivazione tra alcuni docenti. Nell’intervento, si afferma che senza passione non si insegna e si sottolinea come alcuni insegnanti siano poco coinvolti nelle attività scolastiche. L’autrice esprime il suo punto di vista con toni diretti e senza mezzi termini.

“ Ma vogliamo dirlo che non c’è niente di più fastidioso. ”. Si apre così il reel pubblicato su Instagram da Elisa, che si definisce esperta in “discipline dolci”, con un intervento diretto su un tema molto sentito nella scuola: la presenza di docenti poco motivati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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