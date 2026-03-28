Durante il Gran Premio in Giappone, il pilota ha ottenuto un risultato grazie a un accurato bilanciamento della monoposto, grazie anche alle indicazioni fornite dal pilota stesso agli ingegneri. La sua capacità di interpretare i segnali della vettura ha permesso di adattare le impostazioni, contribuendo alla performance complessiva. La collaborazione tra il pilota e il team si è rivelata decisiva per l’esito della gara.

La pole position di Kimi Antonelli a Suzuka, rappresenta una prestazione maiuscola del pilota italiano non solo dal punto di vista di pilotaggio, ma anche della sua sensibilità tecnica a livello di messa a punto della W17. Kimi, infatti, nel confronto diretto con il compagno di squadra George Russell, a parità di vettura è stato in grado di costruire un vantaggio finale di circa tre decimi di secondo, con una progressione lineare. In pratica ha guadagnato circa un decimo in ciascuno dei tre settori della pista, dimostrando a livello di prestazione della sua monoposto, di aver centrato il perfetto compromesso a livello di bilanciamento dinamico ed aerodinamico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sensibilità tecnica e lettura della monoposto: il talento di Kimi è (anche) il dialogo con gli ingegneri

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