Senegal sfida la Caf | a Parigi con la Coppa d’Africa tra le mani e il caso è ancora aperto

Il torneo di calcio africano si trova al centro di una disputa legale tra il paese ospitante e la Confederazione africana di calcio. Dopo la conclusione della competizione, il team vincitore ha portato la coppa in Francia, ma il caso rimane aperto e non sono state prese decisioni definitive. La questione riguarda ancora il riconoscimento ufficiale del titolo e le eventuali implicazioni legali.

Il finale della vicenda legata al campione della Coppa d’Africa non sembra destinato a risolversi a breve. As ci spiega: “Il Senegal ha sfidato la Confederazione Africana di Calcio presentandosi a Parigi con il trofeo della competizione vinta contro il Marocco nel mese di gennaio. In uno Stade de France gremito, i Leoni della Teranga hanno regalato ai tifosi senegalesi residenti in Francia la possibilità di vedere da vicino la coppa. Nonostante la Caf avesse comunicato che, a causa del tentativo di abbandonare la finale di Coppa d’Africa, il Senegal sarebbe stato privato del titolo a favore del Marocco, i giocatori hanno continuato a sostenere con fermezza il loro status di campioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Senegal sfida la Caf: a Parigi con la Coppa d’Africa tra le mani e il caso è ancora aperto Articoli correlati Coppa d’Africa, il Senegal non indietreggia e sfida la CAF! In campo con la seconda stella contro il PerùJoselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real Madrid! Ecco dove andrà Italia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio... Coppa d’Africa ribaltata dalla CAF: il Senegal prepara la battaglia legalA due mesi dalla finale della Coppa d’Africa 2026, il torneo viene clamorosamente riscritto fuori dal campo. Altri aggiornamenti su Senegal sfida Temi più discussi: Scandalo Coppa d’Africa: il Senegal accusa la Caf di corruzione e scuote il calcio mondiale; Senegal-Marocco, finale ribaltata? C'è il ricorso ufficiale al Tas; Il Marocco vince la Coppa d'Africa 2025 a tavolino, tolto il trofeo al Senegal: la CAF ribalta la finale, titolo assegnato dopo due mesi; Clamoroso in Coppa d’Africa: dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino, beffa per il Senegal. Il Senegal protesta contro la decisione della CAF: due stelle e la Coppa d'Africa portata in campo, cos'è successo nell'amichevole contro il PerùLa curiosa iniziativa della Nazionale africana in segno di protesta contro le decisioni della Federazione. msn.com Coppa d’Africa, il Senegal non indietreggia e sfida la CAF! In campo con la seconda stella contro il PerùCoppa d'Africa, il Senegal non indietreggia e sfida la CAF! In campo con la seconda stella nella sfida contro il Perù: cos'è successo ... calcionews24.com IL SENEGAL NON DEMORDE E SFIDA LA CAF A seguito della decisione della CAF di assegnare a tavolino al Marocco la Coppa d’Africa, questo pomeriggio, nell’amichevole contro il Perù, i Leoni della Teranga sono scesi in campo con la nuova maglia c - facebook.com facebook Il Senegal sfida la CAF: Coppa d'Africa tolta In campo con la maglia e due stelle da campioni x.com