Negli ultimi giorni circolano immagini di un drone terrestre dotato di mitragliatrice pesante, utilizzato per proteggere le truppe ucraine sul campo di battaglia. Il veicolo, identificato come D-21-12R, ha attirato l’attenzione per il suo aspetto che ricorda alcune scene di film di fantascienza. Le immagini mostrano il robot muoversi in modo autonomo mentre fornisce supporto alle operazioni militari in territorio ucraino.

Nelle immagini di guerra che ci stanno bersagliando da anni ormai, una sta catturando l’interesse generale nelle ultime ore ed è quella di drone terrestre equipaggiato con una mitragliatrice pesante per proteggere le truppe ucraine. Questo “robottino” si chiama D-21-12R e viene utilizzato dai militari per colpire soprattutto veicoli blindati. Il mezzo è controllato a distanza da un operatore in una postazione protetta e sicura, riducendo i rischi per i soldati. Ma qual è la sua storia? Lo strumento è stato ufficialmente autorizzato il 7 aprile 2025 dal Ministero della Difesa ucraino, proprio con lo scopo di lavorare dov’è troppo pericoloso per un essere umano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sembra Star Wars, ma è tutto vero: cos’è il D-21-12R, il robottino che difende i soldati ucraini su terra

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