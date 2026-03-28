Mercoledì primo aprile si terrà al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza preliminare relativa a un incidente in cui un sedicenne è stato investito e ucciso da un pirata della strada. La sessione si svolgerà nel rispetto delle procedure legali previste, con la presenza delle parti coinvolte e degli avvocati difensori. La data è stata fissata dopo l’avvio delle indagini da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Parte mercoledì primo aprile al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza preliminare per l’omicidio del giovane Luigi Petrella, il ragazzo di 16 anni ucciso a Mondragone (Caserta) dopo essere stato travolto da un’autovettura il cui conducente, un 48enne, si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso e che ora risponde di omicidio volontario. I legali della famiglia della vittima, gli avvocati Sergio Pisani, Filippo Romano e Mario Daniele Marotta, annunciano “ l’intenzione di proporre eccezione in ordine richiesta di giudizio abbreviato, ritenuta incompatibile con la gravità del fatto. Fu omicidio volontario pluriaggravato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sedicenne investito e ucciso da pirata, il primo aprile l’udienza preliminare

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