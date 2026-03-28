Sede FnV a Firenze presidio fiume antifa Vannacci | in Carta no art su antifascismo

A Firenze, in una sede della FnV, si sono svolti momenti di protesta con fischi, cori e canzoni accompagnate da chitarre. Durante l’evento, un rappresentante ha affermato che nella Costituzione italiana non sono presenti articoli specifici sull’antifascismo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di partecipanti e osservatori, con alcuni esponenti che hanno espresso opinioni contrastanti sulla questione.

Firenze, 28 mar. (askanews) – Ci sono fischi, cori contro, chitarre e canzoni sulle note di “Firenze antifascista è”, un presidio di piazza Tanucci che inizia dalla mattina, ore prima che arrivi il generale Roberto Vannacci, ma a Firenze non ci sono scontri tra i ‘futuristi’ che con il loro leader aprono la prima sede provinciale e circa duecento persone – famiglie del quartiere, anziani dell’Anpi, militanti di sinistra ed esponenti dei centri sociali (ma i volti più noti sono a Roma per la manifestazione No Kings) – che li contestano. “Vannacci Firenze un ti vole” recita lo striscione più grande e scritte dello stesso tenore appaiono anche nelle case vicine e nello stesso palazzo dove, a piano terra, è stata aperta la sede di FnV: “Firenze città antifascista” recita il lenzuolo che due residenti appendono alla finestra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Firenze, i blindati alla sede del partito di Vannacci: contestata l’inaugurazione, striscioni e presidioFirenze, 28 marzo 2026 – Blindati della polizia a protezione della sede fiorentina di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto... Leggi anche: FnV, Vannacci verso il gruppo Ens, martedì a Bruxelles conferenza stampa Tutti gli aggiornamenti su Sede FnV a Firenze presidio fiume... Temi più discussi: A Firenze gruppo residenti si mobilita contro Vannacci e apertura sede FnV; Firenze contro Vannacci e Futuro Nazionale: residenti si mobilitano, il generale 'a testa in giù' nel volantino antifascista; Fagioli: 'c'è solo da tifare per la finale in Bosnia'. Taglio del nastro sede FnV a Firenze, Vannacci contestato: In Costituzione non c'è articolo che citi fascismoÈ ufficiale: la nuova sede provinciale di Futuro Nazionale in piazza Tanucci a Firenze apre i battenti tra i cori e le contestazioni dei manifestanti ... gonews.it Firenze, fischi e cori contro FnV: Vannacci un ti si voleMilano, 28 mar. (askanews) - Vannacci a Firenze un ti si vole: è lo striscione che apre il presidio organizzato da un gruppo di residenti ... stream24.ilsole24ore.com Sabato 28 Marzo ore 17 Firenze Piazza Tanucci Inaugurazione sede regionale FNV Da Arezzo organizziamo pulmini e auto private chiamando il 320 117 3647. Non mancare al grande appuntamento con il Generale Roberto Vannacci. - facebook.com facebook