Secondo voi alla fine la Schlein chiederà di non fare le primarie?

Nelle ultime settimane si sono diffusi segnali che indicano una possibile richiesta di rinvio o sospensione delle primarie da parte di una leader di partito. La questione ha suscitato discussioni tra gli iscritti e gli osservatori politici, con alcune voci che ipotizzano un intervento ufficiale nel prossimo futuro. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali che confermino questa intenzione.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Secondo voi alla fine la Schlein chiederà di non fare le primarie? Articoli correlati Secondo voi Macron alla fine si piegherà ai diktat di Trump?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, solo messinscena elettorale","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, è... Ora Conte e Schlein alla sfida delle primarieChiusa la campagna referendaria, nel centrosinistra ora parte la sfida per la leadership e si inizia già a parlare di coalizione e primarie. Mr. Marra ospite: Meloni al Pulp Podcast, i retroscena spiegati | RUVIDO 286 Tutti gli aggiornamenti su Secondo voi alla fine la Schlein... Discussioni sull' argomento Montagna: al via la consultazione pubblica sui percorsi escursionistici promossa dagli Affari Regionali; La portavoce della Casa Bianca: Se Teheran non vuole negoziare sarà l' inferno; SFRENATISSIMO TRUMP. Codardi, mi ricorderò di voi; L’immagine delle banche svizzere è ancora quella di un’istituzione affidabile e sicura?. «Ma secondo voi, io come mangio? Come bevo? Come mi lavo?»Nel fine settimana una donna triestina di 49 anni tetraplegica, Martina Oppelli, ha diffuso un appello in cui ha denunciato il diniego ricevuto dalla sua regione per il ricorso alla morte assistita, ... ilpost.it Posso usare un cavillo per annullare il contratto L'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) vieta di usare cavilli letterali per... - facebook.com facebook La chiamata del Secondo Anello Verde: "Soli contro tutti, con la Roma venite allo stadio con un vessillo nerazzurro" x.com