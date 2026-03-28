Il 31 marzo 2026 alle 19 si svolgerà presso la Chiesa di San Lorenzo da Brindisi a Ceglie Messapica la seconda edizione di Passionis Domini. L’evento prevede la prima esecuzione assoluta di una nuova versione dell’opera sacra per banda, coro e voce recitante. La manifestazione è promossa dall’organizzazione responsabile del progetto.

La precedente edizione ha riscosso grande successo. Passionis Domini è un’opera originale con musiche di Rocco Palazzo. I testi cantati sono di Antonio Bruno, con la collaborazione di Rocco Palazzo, mentre i testi recitati sono firmati da Rocco Palazzo. Protagonisti della serata saranno: La Banda “Giovani Musicisti” di Ceglie Messapica, diretta dal Maestro Michele Vitale. Il Coro Note d’Argento dell’Unitre di Ceglie M.ca, diretto dal Maestro Valentina Carriero. La voce recitante dell’attore Pietro Ciciriello. L’evento si svolgerà alla presenza del parroco don Leonardo Dadamo e si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e spirituali promosse sul territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Seconda edizione di Passionis Domini: opera sacra per banda, coro e voce recitante

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