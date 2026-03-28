Se state amando Daredevil | Born Again dovete recuperare assolutamente queste storie sul personaggio

È arrivata la seconda stagione di Daredevil: Born Again, dopo il finale sconvolgente della prima. La serie continua a seguire le vicende del personaggio principale, con nuovi episodi che si aggiungono alla narrazione già avviata. I fan sono invitati a recuperare le storie precedenti sul personaggio per avere un quadro completo degli eventi.

Finalmente è arrivata la seconda stagione di Daredevil: Born Again che, dopo il finale sconvolgente della prima stagione, promette faville. A questo, Panini ha deciso di consigliarci alcuni dei migliori numeri dedicati al diavolo rosso di Hell’s Kickecn, disponibili nel loro catalogo, oltre in tutte le librerie e fumetterie. In occasione dell’uscita della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Panini Comics propone una selezione di letture essenziali per entrare nel mondo dell’Uomo Senza Paura. Matt Murdock torna a combattere per la giustizia, tra le ombre di New York e i fantasmi del proprio passato. Per scoprire le radici del mito, le sue cadute e le sue rinascite, ecco i volumi ideali per nuovi lettori e fan di lunga data. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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