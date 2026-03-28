Se lo aggiungi al bucato sarà più fresco e curato lo hai già in casa ma occhio ai falsi miti

L’aggiunta di una piccola quantità di sale grosso nel cestello della lavatrice è una pratica tradizionale utilizzata per mantenere vivaci i colori e aumentare la morbidezza dei tessuti. Questa tecnica è spesso presente nelle istruzioni di lavaggio domestico, anche se circolano alcuni falsi miti riguardo ai benefici del sale nel bucato.

L’aggiunta di una piccola quantità di sale grosso nel cestello della lavatrice rappresenta un metodo tradizionale, ma scientificamente fondato, per preservare l’intensità dei colori e la morbidezza dei tessuti. Questa pratica domestica agisce contrastando l’azione dei minerali presenti nell’acqua dura e riducendo la dispersione dei pigmenti durante i cicli di lavaggio più aggressivi. Utilizzare questo ingrediente comune permette di allungare il ciclo di vita del guardaroba, evitando che i capi scuri sbiadiscano precocemente o che le fibre diventino eccessivamente rigide. Molti disastri casalinghi, come maglie che perdono brillantezza o jeans che diventano duri dopo pochi passaggi in macchina, dipendono dall’attrito meccanico e dai residui di detersivo che si accumulano tra le trame. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Se lo aggiungi al bucato, sarà più fresco e curato (lo hai già in casa, ma occhio ai falsi miti) Articoli correlati Leggi anche: Uno dei falsi miti più diffusi sul retinolo riguarda la sua funzione esfoliante: non lo è, se mai, è stimolante della rivitalizzazione cutanea. Come usarlo al meglio Se non hai ancora tolto l’albero di Natale dovresti farlo oggi: e se l’hai già fatto hai sbagliato giornoAnche se il Natale sembra ormai lontano, la tradizione dice che l’albero si toglie il 2 febbraio con la Candelora, la vera fine simbolica delle feste...