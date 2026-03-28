Venerdì 27 marzo, la sindaca e due assessori hanno visitato il centro sportivo Farnesiana, partecipando a una lezione di nuoto con bambini della scuola materna. Durante l'incontro, hanno osservato gli alunni mentre si esercitavano in acqua, accompagnati da istruttori. La visita si è svolta nel corso di una mattinata dedicata alle attività sportive rivolte ai più piccoli.

La mattina di venerdì 27 marzo, la sindaca Katia Tarasconi, l’assessora alle Politiche per l’infanzia Nicoletta Corvi e l’assessore alla Scuola Mario Dadati hanno fatto visita al centro sportivo Farnesiana, assistendo a una delle lezioni in acqua che ha coinvolto diversi alunni e alunne delle scuole per l’infanzia.“Scuole in acqua” è un progetto promosso dal Comune di Piacenza e riattivato nell’anno scolastico 2024-2025 dopo uno stop che durava dal 2011. L’iniziativa è rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio con l’obiettivo di promuovere il nuoto come competenza di base e diffondere, fin dalla più giovane età, la cultura della sicurezza in acqua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - “Scuole in acqua”, sindaca e assessori in visita al centro sportivo Farnesiana tra i piccoli nuotatori della materna

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