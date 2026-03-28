Scuola dirigenti a pranzo al Matteotti con il direttore Usr Tagliaferri

Il 25 marzo all’IPSAR “Matteotti” di Pisa si è svolto l’incontro tra i dirigenti scolastici della provincia, che fanno parte della rete CODISCO, e i direttori SGA. L’evento si è concluso con un pranzo organizzato nella struttura scolastica. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui partecipanti è stato reso noto.

Pisa, 28 marzo 2026 – Si è tenuto il 25 marzo all’IPSAR “Matteotti” di Pisa l’annuale pranzo dei dirigenti scolastici della provincia, riuniti nella rete CODISCO, insieme ai direttori SGA. L’iniziativa è stata organizzata per salutare e ringraziare i dirigenti scolastici andati in pensione al termine dell’ultimo anno scolastico. All’incontro hanno partecipato anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri, e il dirigente dell’Ufficio di ambito territoriale, Andrea Simonetti. Gli ospiti sono stati accolti dagli studenti del settore accoglienza turistica dell’istituto. Nel saluto prima del pranzo, Tagliaferri ha evidenziato l’unità tra dirigenti scolastici e direttori SGA nella provincia di Pisa, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente per la scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola, dirigenti a pranzo al Matteotti con il direttore Usr Tagliaferri Articoli correlati Tagliaferri al Campus Esedra. Il direttore Usr fa tappa alla scuola bilingue di LuccaMartedì scorso il Campus Bilingue di Lucca ha accolto la visita istituzionale del nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,... Luciano Tagliaferri è il nuovo direttore dell’USR Toscana: “Al centro il benessere e il successo formativo di tutti gli studenti”Con l’inizio del suo mandato alla direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri apre con un saluto rivolto a tutte...