A due giorni dalla partita contro l'Ascoli, il tecnico della squadra ha tenuto una conferenza stampa per presentare il match. L'incontro, che si svolgerà davanti a un pubblico numeroso, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Bucchi ha sottolineato la volontà di mantenere la stessa serenità di sempre, ribadendo che la squadra non cambierà il proprio modo di giocare.

Il tecnico amaranto in sala stampa: “Di fronte le due squadre migliori. Formazione? Ho tanti e pochi dubbi allo stesso tempo. Lo scontro diretto indirizzerà la stagione solo se andiamo a +8, altrimenti ci saranno quattro gare da affrontare al massimo” Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal big match contro l'Ascoli, uno scontro diretto che si giocherà con lo stadio tutto esaurito. LA PARTITA - "Quella di lunedì sarà una gara molto importante perché cade a cinque giornate dalla fine e mette di fronte le squadre migliori del girone. Arezzo e Ascoli hanno fatto un grande percorso senza mai speculare né gestire, esaltando le proprie caratteristiche. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Scontro diretto con l'Ascoli, Bucchi: "Serve la serenità di sempre. Non ci snatureremo"

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