Gino Agnese, noto saggista e giornalista, è deceduto all’età di 90 anni. Tra le sue opere più note figurano le biografie di Marinetti e Boccioni, considerate tra le più autorevoli nel settore. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, distinguendosi per l’attenzione ai dettagli e la profondità delle analisi. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama culturale italiano.

Scompare all’età di 90 anni Gino Agnese, saggista e giornalista, il più autorevole e importante biografo di Marinetti e Boccioni. È morto nella sua casa di Roma, dove viveva da oltre 60 anni, anche se era nato a Napoli il 10 marzo del 1936 e alla sua città natale è rimasto sempre profondamente legato. Si trasferì a Roma, nell’anno delle Olimpiadi del 1960 per lavorare proprio nella nostra testata, il Secolo d’Italia, come redattore, anche con compiti d’inviato speciale e di notista politico. E’ rimasto al Secolo per 4 anni. E’ stato anche inviato ed editorialista del Tempo, per oltre 30 anni e ha scritto e collaborato anche con altre importanti testate come Messaggero Veneto, Il Giornale, Il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scompare Gino Agnese, grande intellettuale italiano, biografo di Marinetti e Boccioni

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