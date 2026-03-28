Schianto tra auto e camion | muore a 23 anni Chiara Tenore

Nel tardo pomeriggio del 27 marzo, nella zona industriale di Sermoneta, vicino a Latina Scalo, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un camion. Un giovane di 23 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia nel tardo pomeriggio del 27 marzo nella zona industriale di Sermoneta, non lontano da Latina Scalo. Una giovane di 23 anni, Chiara Tenore, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Lo schianto all’incrocio. La ragazza, barista in un locale di Pontenuovo, era alla guida di una Toyota Aygo insieme al cognato di 39 anni quando, per cause ancora da chiarire, l’auto si è scontrata con un camion all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. L’impatto è stato violentissimo: la vettura è finita fuori strada e per la giovane non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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