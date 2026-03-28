Scherma Matteo Neri secondo alla Coppa del Mondo di Budapest! L’azzurro cede solo in Finale

A Budapest, durante la tappa della Coppa del Mondo di scherma 2025-2026, nella disciplina della sciabola maschile, un atleta italiano si è classificato secondo in finale, cedendo il passo solo all’avversario che ha conquistato il primo posto. La competizione si è svolta nel fine settimana e ha visto coinvolti numerosi schermidori provenienti da diversi paesi.

Arriva una grande notizia da Budapest, capitale dell’Ungheria che sta ospitando questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’azzurro Matteo Neri ha infatti centrato una splendida seconda posizione, cedendo il passo in finale per sole due stoccate allo statunitense William Morrill. Il nostro portacolori ha inaugurato la sua giornata battendo prima il rumeno Mateo Cidu per 15-14, per poi superare sempre a seguito di un assalto molto combattuto il neutrale Kamil Ibragimov per 15-13. Successivamente è toccato invece allo spagnolo Santiago Madrigal, arginato senza patemi dall’azzurro con il risultato di 15-7, preludio della sfida ai quarti vinta per 15-10 contro il transalpino Remi Garrigue, a cui è seguita la semifinale con l’icona magiara Aron Szilagy, anche lui costretto ad arrendersi per 15-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Matteo Neri secondo alla Coppa del Mondo di Budapest! L’azzurro cede solo in Finale Articoli correlati Leggi anche: Scherma Paralimpica, l’Italia a Budapest per la tappa di Coppa del Mondo Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedanaLa Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici... Altri aggiornamenti su Matteo Neri Temi più discussi: Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’Italia; Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a Budapest; Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest; Scherma, l'Italia schiera 48 azzurri in tre sedi per la Coppa del Mondo. Scherma, Italia campione del mondo nella sciabola maschile a squadreCuratoli, Gallo, Neri e Torre superano l’Ungheria per 45-37 e conquistano il secondo gradino più alto del podio dopo quello nel fioretto maschile L’Italia è campione del mondo nella sciabola maschile ... rainews.it Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’ItaliaRICCIONE (ITALPRESS) - Quattro giovanissimi campioni d’Italia Under 14 sono scesi in pedana a Riccione insieme alla Nazionale azzurra campione ... stream24.ilsole24ore.com DA OGNI PARTE DEL GLOBOOOOOOOOO La scherma azzurra non delude mai! In Coppa del Mondo di sciabola maschile, Matteo Neri è secondo a Budapest! Terza Alberta Santuccio nella spada femminile ad Astana! E andiamooooooooooooo #Ital - facebook.com facebook