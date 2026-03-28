Scatta l' ora legale | ecco quanto ci guadagniamo in bolletta

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo è entrata in vigore l’ora legale, facendo scattare il cambio dell’orario. Secondo le stime, questa modifica comporta un risparmio di circa 80 milioni di euro sulle bollette energetiche degli italiani. La variazione dell’orario è stata adottata come ogni anno e riguarda tutto il territorio nazionale.

Circa 80 milioni di euro di risparmio sulle bollette degli italiani. Sono questi gli effetti dell’entrata in vigore, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, dell’ora legale. Una somma tutt’altro che trascurabile, specie se inserita nel quadro dell’attuale caro-bollette e della crescente attenzione all’efficienza energetica tra le mura di casa. Lo spostamento alle due di notte delle lancette dell’orologio un’ora avanti consentirà di avere un’ora di sole in più ma, in termini economici e di produzione di energia elettrica, comporta dei numeri davvero importanti. Si tratterebbe, secondo Terna, di circa 302 milioni di kWh di minor consumo di energia elettrica che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie, un dato che aiuta a comprendere l’impatto reale della misura su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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