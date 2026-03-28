Quest'anno le uova di Pasqua raggiungono prezzi molto elevati, arrivando fino a 80 euro. Le confezioni più costose sembrano più di oro che di cioccolato, a causa dell'aumento dei costi che interessa il settore. Questo aumento si riflette sia sulle grandi marche sia sulle offerte più artigianali, con un incremento rispetto agli anni precedenti.

Più che di cioccolato potrebbero essere quasi d'oro, con quello che costano quest'anno le uova di Pasqua. E non c'entra il conflitto in Iran o l'inflazione, si tratta di rincari e basta, che secondo le associazioni dei consumatori sfiorano il 10% rispetto allo scorso anno. Così, se al chilo il prezzo dell'uovo di cioccolato di marca industriale si aggirava a Pasqua 2025 intorno ai 70 euro, oggi supera i 77 euro di media. E questo, nonostante le quotazioni del cacao siano diminuite, ma troppo di recente rispetto ai prodotti venduti oggi nei negozi che sono stati realizzato col cacao acquistato prima di questa diminuzione. Si va infatti da un prezzo medio di 8 euro a un massimo di 25. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scatta il caro Pasqua: uova "d'oro" a 80 euro

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