Scappa dalla polizia per 50 chilometri in autostrada e finisce in un campo | arrestato 20enne con 2 kg di cocaina
Un giovane di 20 anni è stato fermato dopo un inseguimento iniziato a Lodi e concluso nelle campagne piacentine. Durante la fuga, ha percorso circa 50 chilometri in autostrada prima di finire in un campo. Nell’auto sono stati trovati circa 2 chili di cocaina. L’arresto è stato effettuato dalla polizia sul posto.
Un 20enne è stato arrestato dopo un inseguimento iniziato a Lodi e terminato nelle campagne piacentine. Il giovane aveva in auto 2 chili di cocaina e 600 euro in contanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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