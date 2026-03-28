Scappa dalla polizia per 50 chilometri in autostrada e finisce in un campo | arrestato 20enne con 2 kg di cocaina

Un giovane di 20 anni è stato fermato dopo un inseguimento iniziato a Lodi e concluso nelle campagne piacentine. Durante la fuga, ha percorso circa 50 chilometri in autostrada prima di finire in un campo. Nell’auto sono stati trovati circa 2 chili di cocaina. L’arresto è stato effettuato dalla polizia sul posto.