Durante un controllo della polizia, un uomo ha tentato di scappare, ma ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un marciapiede. A bordo dell’auto sono stati trovati un coltello e 900 euro in contanti. L’individuo è stato fermato e portato in commissariato.

Ha provato a fuggire da un controllo ma si è messo fuori causa da solo, andandosi a schiantare su di un marciapiede. E alla successiva perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello e 900 euro in contanti. È accaduto nelle prime ore di oggi, 28 marzo, a Monza. Intorno alle 3:30, gli agenti della polizia di stato stavano effettuando una serie di controlli in via Manara. L’uomo, un 22enne residente a Monza, quando ha visto gli agenti intimargli l’alt mentre era in sella alla sua moto, ha deciso di non fermarsi e tentare la fuga. Una fuga terminata in via Medici dove il 22enne ha perso autonomamente il controllo del veicolo urtando contro un marciapiede. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Scappa all’alt della polizia e fa un incidente: aveva un coltello e 900 euro in contanti

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