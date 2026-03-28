Scandalo Morpurgo-Hoffman nuovo attacco di Di Lenardo | La questione è politica non temo la querela

Nelle ultime settimane si sono susseguite dichiarazioni e polemiche riguardanti il presidente di una fondazione di Udine, coinvolto in un presunto aumento dello stipendio da parte del consiglio di amministrazione. La vicenda, già al centro di un dibattito pubblico, ha visto anche interventi di altri protagonisti, che hanno definito la questione di natura politica e dichiarato di non temere azioni legali.

Continua a far discutere il caso di Lorenzo Bosetti, presidente della Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine, al quale il consiglio di amministrazione avrebbe quasi raddoppiato lo stipendio annuale. “Per quale motivazione?” aveva chiesto pubblicamente il capogruppo in consiglio comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, Andrea Di Lenardo, esprimendo, poi, altre perplessità legate a un presunto peggioramento delle condizioni lavorative all'interno della Fondazione. Bosetti, dal canto suo, aveva rispedito le accuse al mittente, annunciando che avrebbe portato in tribunale le “affermazioni clamorosamente false e diffamatorie” del consigliere comunale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Scandalo Morpurgo-Hoffman, nuovo attacco di Di Lenardo: “La questione è politica, non temo la querela” Articoli correlati Iran, il marito di Narges Mohammadi: “Temo per lei, attacco Usa renderebbe la repressione più brutale”(Adnkronos) – E’ “molto preoccupato” l’attivista iraniano Taghi Rahmani per la condanna a sette anni e mezzo di carcere della moglie, Premio Nobel... La cassaforte dei misteri. Quella mattina di 45 anni fa quando lo scandalo della P2 travolse la politica italianaD’Ascoli Quel ritrovamento in una mattina di fine inverno ha cambiato per sempre la percezione del nostro territorio sulle cronache politiche...