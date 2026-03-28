Sbk a Portimao 2026 gli orari in tv | dove vedere le gare in diretta e in replica Sky Now e TV8

Il campionato mondiale Superbike si svolge a Portimao il 28 e 29 marzo, con il secondo round della stagione. Le gare vengono trasmesse in diretta su Sky, Now e TV8, e sono disponibili anche in replica su alcuni canali. La manifestazione si svolge sul circuito portoghese, proseguendo così la serie di competizioni in corso nel calendario 2026.

Secondo round stagionale, in Portogallo, delle derivate di serie. Bulega è in testa al Mondiale dopo la tripletta a Phillip Island Il Mondiale Superbike prosegue oggi sabato 28 e domani domenica 29 marzo con il secondo round, in Portogallo, a Portimao. Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing) si presenta da leader del campionato con 62 punti, a punteggio pieno, dopo la tripletta messa a segno nel round inaugurale della stagione a Phillip Island. In seconda posizione c'è Axel Bassani (Bimota), con 42 punti, Yari Montella (team Barni) è terzo con 26 punti e precede Lorenzo Baldassarri (Team Go Eleven), quarto, con 25 punti. Tra i maggiori... 🔗 Leggi su Today.it

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