Sabato 28 marzo, alle 16.30, le operazioni di soccorso si sono concluse per uno scialpinista di 67 anni, residente in provincia di Venezia, che aveva perso conoscenza dopo aver sbattuto la testa. L'uomo è stato elitrasportato in ambulanza all’ospedale di Trento, dove è stato ricoverato per le ferite riportate.

Verso le 14.30 è scattato l'allarme al 112 per un 67enne del Veneziano che con una una comitiva era impegnato nella discesa lungo i boschi che dal lago di Erdemolo portano a Palù del Fersina in Valsugana. A circa 1.600 metri ha perso il controllo della propria traiettoria ed è finito contro l'arbusto Si sono concluse alle 16.30 di questo pomeriggio, sabato 28 marzo, le operazioni di soccorso per uno scialpinista 67enne residente in provincia di Venezia, che ha subito un trauma alla testa. L'uomo, che faceva parte di una comitiva di circa venti persone, era impegnato nella discesa lungo i boschi che dal lago di Erdemolo portano a Palù del Fersina, quando, a una quota di 1. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Sbatte la testa e perde conoscenza. Elitrasportato all'ospedale di Trento

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