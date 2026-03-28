Daniela Santanchè ha pubblicato un video sui social media, tornando a parlare dopo aver presentato le proprie dimissioni. Nel messaggio, ha affermato che il ministero del Turismo ha svolto un buon lavoro. La politica ha condiviso la propria opinione sulla gestione dell’ente, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di osservatori e media.

Daniela Santanchè non si dà per vinta e riappare sorridente sui social per rivendicare il lavoro fatto al ministero del Turismo. Dopo l’uscita di scena con le dimissioni “auspicate” dalla premier e concesse a denti stretti, la senatrice di Fdi è tornata a parlare con un video di ringraziamenti sui social nei confronti di chi ha lavorato con lei per oltre tre anni. L’addio al ministero del Turismo Daniela Santanchè ha lasciato il suo posto al Turismo dopo il dramma politico che si è consumato nel partito di Giorgia Meloni, circondata dai compagni che chiedevano con sempre più insistenza le sue dimissioni, a partire dall’amico Ignazio La Russa nei panni di mediatore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Santanchè rompe il silenzio e torna con un video social, "Il ministero del Turismo ha lavorato veramente bene"

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