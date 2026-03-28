Un episodio ha attirato l’attenzione di diversi utenti sui social network, quando un membro di un gruppo di ministri su WhatsApp ha deciso di rimanere nel gruppo nonostante le richieste di abbandono da parte di alcuni colleghi. La scena ha suscitato commenti e discussioni tra gli altri partecipanti, evidenziando tensioni interne e un certo imbarazzo tra i ministri coinvolti.

C’è un momento, nella vita di ogni gruppo WhatsApp, in cui qualcuno dovrebbe uscire. È chiaro a tutti, è nell’aria, è quasi scritto. E invece no. Resta. E da quel momento il gruppo non è più lo stesso. È più o meno quello che sta succedendo con Daniela Santanchè. Non è più ministra, ma è ancora lì. Dentro la chat del governo. Silenziosa, immobile, ma presente. Come quel contatto che tutto senza mai scrivere, e tu lo vedi: “online”. La cosa più straordinaria non è che sia rimasta. È che nessuno la toglie. Nessuno scrive: “Forse è il caso.”. Nessuno trova il coraggio di premere “rimuovi partecipante”. Perché alla fine, nei gruppi, funziona così: tutti pensano la stessa cosa, ma nessuno vuole essere quello che lo fa davvero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè da non crederci! È ancora lì! Imbarazzo dei colleghi ministri

Articoli correlati

Daniela Santanchè, da non crederci: le crolla tutto addosso e lei, ineffabile, in ufficio al MinisteroC’è qualcosa di surreale, quasi comico se non fosse politico, in quello che sta accadendo.

Daniela Santanchè non esce dal gruppo WhatsApp del Consiglio dei ministri e la chat ammutolisceLe dimissioni di Daniela Santanchè sembrano non aver chiuso definitivamente le tensioni nel governo.

Tutti gli aggiornamenti su Santanchè da non crederci È ancora lì...

Temi più discussi: Meloni-Santanchè, dopo lo scontro durissimo l'ira della premier: Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga; Santanchè e l'ultimatum di Meloni ignorato: la resistenza della ministra manda in tilt Palazzo Chigi; Daniela Santanchè si è dimessa; Siamo obbligati perfino a dar ragione a Daniela Santanchè.

Santanchè da non crederci! È ancora lì! Imbarazzo dei colleghi ministriC’è un momento, nella vita di ogni gruppo WhatsApp, in cui qualcuno dovrebbe uscire. È chiaro a tutti, è nell’aria, è quasi scritto. E invece no. Resta. E da ... thesocialpost.it

Daniela Santanchè, da non crederci: le crolla tutto addosso e lei, ineffabile, in ufficio al MinisteroC’è qualcosa di surreale, quasi comico se non fosse politico, in quello che sta accadendo. Mentre attorno a lei si accumulano inchieste, processi, rinvii a ... thesocialpost.it

Santanchè riappare (sorridente) sui social: «Grazie alla squadra del ministero, da soli non si vince» - facebook.com facebook

#piazzapulita Le dimissioni da Ministro del Turismo di Daniela Santanchè sono un ulteriore scossone nel governo dopo l’esito del Referendum sulla magistratura. Roberta Benvenuto ha chiesto un commento sui fatti a Matteo Salvini. x.com