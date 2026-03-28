Sannio Matesino 316 adesioni alla DMO Sei Valli Sannite

Nell’Abbazia di San Salvatore si è svolta la presentazione ufficiale del progetto DMO “Sei Valli Sannite”, a cui hanno aderito 316 operatori e aziende delle sei valli del Sannio Matesino. La conferenza ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del settore turistico, con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra le realtà locali e sviluppare iniziative condivise.

L’Abbazia di San Salvatore ha fatto da cornice a un momento storico per il turismo del Territorio: la presentazione ufficiale della DMO Sannio Matesino “Sei Valli Sannite”, pronta per essere candidata al riconoscimento regionale entro il 31 marzo 2026. Presenti rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria, terzo settore, operatori turistici e componenti dell’advisory board. Saluti dei sindaci Fabio Romano e Giovanni Caporaso, del presidente della Provincia Nino Lombardi, del Presidente del Comitato Promotore della DMO Antonio Di Maria e del Presidente del GAL Titerno Lorenzo Urbano. Antonio Di Maria,... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio Matesino, 316 adesioni alla DMO “Sei Valli Sannite” Articoli correlati Il Sannio Matesino si candida come destinazione turistica: 316 soggetti aderiscono alla DMO “Sei Valli Sannite”.Tempo di lettura: 6 minuti ­ L’Abbazia di San Salvatore ha fatto da cornice a un momento storico per il turismo del Territorio: la presentazione... Presentazione DMO Sannio Matesino: evento rinviatoLa nuova data e il programma dettagliato dell’iniziativa, con informazioni sui contenuti e sugli interventi previsti, saranno diffusi nei prossimi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sannio Matesino Presentazione ufficiale della DMO Sannio MatesinoVenerdì 27 marzo, alle ore 10:30, l'Abbazia Benedettina del Santo Salvatore a San Salvatore Telesino apre le porte all'evento di presentazione ufficiale della ... vivitelese.it San Salvatore Telesino, il 27 marzo la presentazione della DMO Sannio Matesino all’Abbazia BenedettinaProsegue il percorso istituzionale per la costruzione della Destination Management Organization (DMO) Sannio Matesino. Nei giorni scorsi il consigliere comunale delegato alle Politiche del Turismo per ... ntr24.tv